Ультрас "Ворскли" атакували фанів "Дніпра-1" та відібрали клубний прапор: фото

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Ультрас "Ворскли"
Ультрас "Ворскли" / Скріншот

Після матчу 4-го туру УПЛ "Ворскла" – "Дніпро-1" стався інцидент між ультрас полтавчан і фанами гостей.

Представники ультрас "Ворскли" атакували автобус фанів гостей на виїзді з Полтави і відібрали клубний прапор.

Відеоогляд матчу: "Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений

Причиною акції вони називали образи з боку фанів "Дніпра-1" на адресу полтавчан під час матчу.

Спорт 24 писав, що "Ворскла" у рідних стінах розділила очки з новачком чемпіонату України "Дніпром-1". Команди зіграли в результативну нічию 1:1.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ворскла УПЛ ФК Дніпро-1
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