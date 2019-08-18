Ультрас "Ворскли" атакували фанів "Дніпра-1" та відібрали клубний прапор: фото
Після матчу 4-го туру УПЛ "Ворскла" – "Дніпро-1" стався інцидент між ультрас полтавчан і фанами гостей.
Представники ультрас "Ворскли" атакували автобус фанів гостей на виїзді з Полтави і відібрали клубний прапор.
Відеоогляд матчу: "Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений
Причиною акції вони називали образи з боку фанів "Дніпра-1" на адресу полтавчан під час матчу.
Спорт 24 писав, що "Ворскла" у рідних стінах розділила очки з новачком чемпіонату України "Дніпром-1". Команди зіграли в результативну нічию 1:1.
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