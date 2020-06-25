Український актор Олексій Горубнов вважає, що українські боксери, Олександр Усик і Василь Ломаченко, мають право говорити, що хочуть.

Актор підтримав Ломаченка та Усика, попри їх неоднозначні заяви. Горбунов дав інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Дивіться також Промоутер Красюк: Росія не має права навіть згадувати Усика і Ломаченка

Я людина творча і на своїй шкурі це відчув. Щось сказав, і починають обсмоктувати з усіх боків. Якого??? Ви дивіться, що я роблю. У нас улюблена забава – ї**** найкращих. Тих, хто кращий в цій країні, і з прапором України показують, що ми битися вміємо, співати і в кіно грати,

– заявив актор.

На його думку, спортсмени і актори мають право говорити все, що думають, оскільки заслужили це своїми досягненнями.

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".