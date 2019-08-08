"Умійте всім страхам в обличчя розсміятися": Усик вразив мережу мотивуючим віршем

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опублікував мотивуючий вірш.

У сильних рядках український боксер закликає всіх своїх підписників не боятися, не бути гордими і впертими, а також розповідає, в чому сенс життя.

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Мовою оригіналу:

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.



Умейте быть добрым и громко смеяться.



Умейте любить, без возврата без сдачи.



Умейте творить, в этом наша задача.



Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.



Не нужно в себе собирать эти камни,



Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.



Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

Як відомо, Олександр Усик розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Спорт 24 писав, що поєдинок відбудеться 12 жовтня. Також відомо, що бій Усик – Такам відбудеться в Чикаго на арені Wintrust Arena.