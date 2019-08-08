"Умійте всім страхам в обличчя розсміятися": Усик вразив мережу мотивуючим віршем

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опублікував мотивуючий вірш.

У сильних рядках український боксер закликає всіх своїх підписників не боятися, не бути гордими і впертими, а також розповідає, в чому сенс життя.

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Мовою оригіналу:

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться. Умейте быть добрым и громко смеяться. Умейте любить, без возврата без сдачи . Умейте творить, в этом наша задача. Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым. Не нужно в себе собирать эти камни, Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным. Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеётся . И вдохните на полные лёгкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть. #usyk #usyk17#lomus17 #akblapin#boxing #workout #world#ukraina #usa#california #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Як відомо, Олександр Усик розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Спорт 24 писав, що поєдинок відбудеться 12 жовтня. Також відомо, що бій Усик – Такам відбудеться в Чикаго на арені Wintrust Arena.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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