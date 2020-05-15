Унікальне місце: де відбудеться бій Усика з Чісорою

Поєдинок між Олександром Усиком та Дереком Чісорою не відбудеться у перший місяць після повернення боксу. Для зустрічі боксерів шукають унікальне місце.

Промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, повідомив, що бій між Чісорою та Усиком може відбутися за межами Великобританії, інформує Boxing Scene. Попередньо бій мав пройти у Лондоні.

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Хірн стверджує, що поєдинок не буде організований в перший місяць після повернення боксу.

У Британії з 1-го червня буде дозволене проведення спортивних подій без присутності глядачів.

Промоутер розповів, що говорив з менеджером українця Олександром Красюком щодо нового місця бою.

"Ми шукаємо альтернативні локації для проведення бою Усик – Чісора", – сказав Хірн.

Він переконаний, що глядачі повернуться на трибуни. "Але питання полягає в кількості. Скільки їх буде? Тисяча? 10 тисяч? 80 тисяч?", – зазначив промоутер.

Ми розглядаємо варіанти з проведенням боїв в унікальному середовищі при не такій великій чисельності глядачів. Це можливо у Великобританії,

– розповів Хірн.

Едді Хірн додав, що декілька країн пропонують провести топ-поєдинки. Зокрема, Хорватія готова прийняти бій Ентоні Джошуа з Кубратом Пулєвим.

"Можливо, ми скористаємося цією пропозицією для таких боїв, як Усик проти Чісори", – резюмував Хірн.

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Повідомлялося, що поєдинок Усика з британцем Дереком Чісорою може відбутися у Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив менеджер українця Олександр Красюк.

Поєдинок між Усиком і Чісорою мав відбутися 30 травня. Однак бій офіційно перенесли і не призначили нову дату.

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