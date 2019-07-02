Унікальне авто McLaren Senna за мільйон доларів загорілося під час гран-прі Австрії: фото, відео

Під час гран-прі Австрії з Формули-1 у неділю, 30 червня, на автодромі мало не згорів вщент унікальний автомобіль McLaren Senna. За його кермом перебував колишній політ Формули-1, а тепер директор чемпіонату DTM Герхард Бергер.

Під час показового заїзду автомобіль загорівся. Однак вчасно спрацювали стюарди на автодромі, і їм вдалося потушити вогонь. Хоча на відео потрапив момент, коли автомобіль рухався з полум'ям.

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Дивіться відео, як горів унікальний McLaren Senna під час гран-прі Австрії

Another Senna that just caught fire in Austria pic.twitter.com/1scHjrXXZV — Earl Karanja (@Earlsimxx) 30 червня 2019 р.

Ймовірною причиною пожежі стала шина, яка вибухнула і загорілася, а потім вогонь перекинувся і на кузов. Поки офіційно компанія McLaren не розголошує деталі, заявивши, що очікує результатів розслідування.

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Це не перший випадок, коли загорівся автомобіль McLaren Senna. На початку цього року згорів автомобіль у блогера Salomondrin. При цьому автомобіль проїхав лише 643 кілометри, і згорів через 11 днів після покупки.

Відео горіння автомобіля McLaren Senna

Всього буде випущено 500 екземплярів McLaren Senna. Купе оснащується 800-сильною твін-турбо "вісімкою", активною гідравлічною підвіскою, активними стабілізаторами поперечної стійкості та активною аеродинамікою. До 100 км/год машина розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 340 кілометрів на годину. У Великобританії вартість McLaren Senna становить 750 тисяч фунтів стерлінгів, а в США – майже мільйон доларів. Один з автомобілів – у колекції Кріштіану Роналду.