Унікальне досягнення: 50-річний британець проплив під Антарктидою

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – 33 роки підготовки заради восьми хвилин при температурі трохи вище нуля. Британець Льюїс П'ю проплив під антарктичним крижаним покривом без термокостюма. Таким чином він привернув увагу до кліматичних загроз. На цьому зупинятись не збирається – хоче стати першою людиною, яка пропливе через Надльодовикове озеро.

Також у випуску: Щоб підігріти інтерес до боксерського бою одних лише гучних імен замало. На допомогу приходить мистецтво "треш току", що означає "брудне базікання", яке існує, щоб психологічно зацькувати опонента. Цим користувався і Мухаммед Алі, який зазнав лише п'ять поразок впродовж всієї кар'єри. Хто ще використовував цей "трюк" – дивіться у відео. Відео програми "Спорт навиворіт":