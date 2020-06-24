Брати Клички потрапили в унікальний рейтинг одного з видань. Володимир та Віталій розташували із найкращими боксерами Тайсоном та Ф'юрі, але у різних рубриках.

Відоме видання SPORTbible склало своєрідний рейтинг сучасних чемпіонів суперважкої ваги – від великих до категорії "зовсім не боксери".

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Обидва брати потрапили у рейтинг, але у різні рубрики. Володимиру Кличку у рубриці переоцінених боксерів склали компанію Тайсон та Хей. Віталій ж потрапив у рубрику елітних спортсменів та розташувався у один ряд із Ф'юрі та Боу.

Рейтинг боксерів

Великі: Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс-молодший

Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс-молодший Елітні: Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко , Ріддік Боу

Тайсон Ф'юрі, , Ріддік Боу Переоцінені: Майк Тайсон, Володимир Кличко , Девід Хей

Майк Тайсон, , Девід Хей Хороші: Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер, Кріс Берд, Майкл Мурер

Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер, Кріс Берд, Майкл Мурер Звичайні: Енді Руїс, Джозеф Паркер, Хасім Рахман, Руслан Чагаєв, Коррі Сандерс, Самуель Пітер, Султан Ібрагімов, Олег Саксай

Енді Руїс, Джозеф Паркер, Хасім Рахман, Руслан Чагаєв, Коррі Сандерс, Самуель Пітер, Султан Ібрагімов, Олег Саксай Жахливі: Шеннон Бріггс, Бірмейн Стіверн, Микола Валуєв, Франк Бруно, Джон Руїс, Леймон Брюстер, Хербі Хайд, Сергій Ляхович, Генрі Акінванде

Шеннон Бріггс, Бірмейн Стіверн, Микола Валуєв, Франк Бруно, Джон Руїс, Леймон Брюстер, Хербі Хайд, Сергій Ляхович, Генрі Акінванде Взагалі не боксер: Чарльз Мартін, Брюс Селдон



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