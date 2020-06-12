Вболівальник польського клубу "Шльонськ" Томаш Жолкевіч придумав, як обійти заборону влади на відвідування стадіону. Для перегляду матчу улюбленої команди вболівальник взяв в оренду підйомний кран.

Фанат відправився на виїзний матч своєї команди проти "Вісли". Перешкодою не став закритий для відвідин стадіон у зв'язку з пандемією коронавірусу, пише Onet.

Читайте також Переповнені трибуни та недотримання обмежень: у Сербії відбулось "вічне дербі" – відео

Обійшов стороною обмеження

Незадовго до початку зустрічі Томаш орендував будівельний кран, щоб подивитися за грою улюбленої команди з висоти 22 метрів.

За словами фаната, спочатку власник підіймача не хотів брати із нього гроші. Але той наполіг на своєму та заплатив сто злотих. Підкреслюючи, що кожна робота має бути оплачуваною, а також він в результаті присвятив Томашу дві з половиною години.

A fan in Poland missed football so much he rented a crane to watch his team play. https://t.co/z37rSTzuor — SPORTbible (@sportbible) June 11, 2020

Такий унікальний вихід із ситуації обійшовся Жолкевічу в 100 злотих (приблизно 700 гривень).

Тепер клуб повідомив у Twitter, що хоче віддячити дотепному шанувальнику, тому просить надати про нього інформацію, якщо у когось вона є.

У підсумку вболівальник не даремно відвідав матч та побачив перемогу своєї улюбленої команди. "Шльонськ" здолав суперника з рахунком 2:1.

Додамо, що "Шльонськ" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, набравши 46 очок в 29 матчах.