Комітет арбітрів Української асоціації футболу оголосив про офіційні особах на другий півфінальний поєдинок Кубка України, в якому змагатимуться «Маріуполь» та «Ворскла».

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, гру розсудить Катерина Монзуль з Харкова, а її помічниками стануть Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва.

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Зазначимо, на цій грі працюватиме система VAR. Відеопомічник рефері – Віталій Романов, його асистентом буде Андрій Скрипка.

Так вийшло, що в цьому році півфінали Кубка країни розведені на тиждень, і саме Монзуль була головним арбітром і першого півфіналу "Минай" – "Динамо", який відбувся 17 червня. У тому матчі "Динамо" перемогло 2:0 і тепер чекає суперника по фіналу. Чи довірять Монзуль судити і фінал, поки невідомо.

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