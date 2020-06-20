Унікальний випадок: жінка-рефері судитиме другий поспіль півфінал Кубка України
Комітет арбітрів Української асоціації футболу оголосив про офіційні особах на другий півфінальний поєдинок Кубка України, в якому змагатимуться «Маріуполь» та «Ворскла».
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, гру розсудить Катерина Монзуль з Харкова, а її помічниками стануть Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва.
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Зазначимо, на цій грі працюватиме система VAR. Відеопомічник рефері – Віталій Романов, його асистентом буде Андрій Скрипка.
Так вийшло, що в цьому році півфінали Кубка країни розведені на тиждень, і саме Монзуль була головним арбітром і першого півфіналу "Минай" – "Динамо", який відбувся 17 червня. У тому матчі "Динамо" перемогло 2:0 і тепер чекає суперника по фіналу. Чи довірять Монзуль судити і фінал, поки невідомо.
Кубок України: головне
- Матч "Маріуполь" - "Ворскла" відбудеться 24 червня о 19.30 в Маріуполі.
- "Динамо" стало першим фіналістом Кубка України, перемігши "Минай" з рахунком 2:0.
- Фінал Кубка заплановано на 8 липня у Львові на "Арені-Львів". Він був перенесений з Тернополя.