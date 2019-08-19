Унікальний випадок: четверня з Києва зіграла на міжнародному турнірі з шахів (фото)

У Мінську на чемпіонаті світу зі швидких шахів та бліцу для хлопчиків та дівчаток до 8, 10 та 12 років відбулася унікальна подія. На турнірі зіграло четверо сестер, які народилися в один день.

Четверо сестер – це Оля, Тіна, Аліна і Єлизавета Прочаєви з Києва. Вони виступали у віковій категорії до 10 років. Також на турнірі зіграла і їх старша сестра Ніна. Цей випадок настільки унікальний, що про нього навіть написала сторінка FIDE.

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Загалом у родини Олени та Вадима Прочаєвих з Києва шестеро дітей. Старший Іван теж грає у шахи, але у Мінську він вже не виступав, а лише підтримував сестер. На жаль, дівчата не зайняли призових місць на турнірі.

На facebook-сторінці Олени Прочаєвої чимало фотографій її доньок.