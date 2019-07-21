Унікальну для Білорусі золоту медаль зимової Олімпіади продали на аукціоні

Білорус Олексій Грішин, перший в історії Білорусі олімпійський чемпіон Зимових ігор, виставив свої олімпійські нагороди на аукціон. Він завоював золото в лижній акробатиці на Олімпіаді-2010 у Ванкувері та бронзу на Олімпіаді-2002 в Солт-Лейк-Сіті.

Спортсмен не дуже афішував продаж своїх медалей. Згодом виявилося, що гроші йому потрібні, щоб допомогти близькій людині зібрати кошти на лікування.

"Причина – в однієї моєї близької людини має бути серйозна операція і потрібні дуже великі гроші. Іншої можливості допомогти їй, крім як продати медалі, у мене, на жаль, зараз немає. Всі виручені гроші підуть на лікування. Я не хотів піаритися на тому, що допомагаю їй. Будь то піар, я б назвав його поганим", – заявив Олексій Грішин в коментарі TUT.BY.

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Він не розповів кому допомагає та скільки треба грошей загалом.

"Не знаю, у скільки оцінять мої медалі. У скільки б не оцінили – навіть якщо в тисячу доларів, гроші підуть на операцію людині. Для мене життя людини важливіше медалі. Медаль – це всього лише метал,

– зазначив Олексій Грішин.

Згодом стало відомо, що золото Ігор-2010 у Ванкувері пішло за 68750 доларів. Бронза Олімпіади-2002 в Солт-Лейк-Сіті – за 28410 доларів. Всього спортсмен виручив за них 97160 доларів.

З 2010 до 2014 року медалі були частиною виставки Музею сучасного білоруської державності в Мінську, а після Олімпіади 2014 року в Сочі музей повернув їх спортсмену.

Золота та бронзові олімпійські медалі Грішина на виставці у Мінську (фото: TUT.BY)

Грішин став першим спортсменом, який приніс золоту медаль Білорусі на зимових Олімпійських іграх. Він переміг у лижній акробатиці на змагання у Ванкувері у 2010 році. До цього в його активі була бронзова медаль 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. У 2014 році фристайліст Олексій Грішин завершив кар'єру.