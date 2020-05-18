"Баварія" з труднощами перемогла "Уніон Берлін": відео

Мюнхенська "Баварія" здобула першу перемогу після відновлення футбольного сезону в Німеччині. Чинні володарі "Срібної салатниці" здолали "Уніон Берлін".

Уніон Берлін – Баварія 0:2

Голи: Левандовський, 40 (п), Павар, 80

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Поєдинок у Берліні краще розпочали господарі, пише 24 канал. Берлінці володіли ініціативою і навіть декілька разів потурбували Мануеля Ноєра.

Ближче до середини тайму "Баварія" перехопила ініціативою: мюнхенці почали агресивно діяти через лівий фланг.

На 19 хвилині після кутового гості відкрили рахунок. Мюллер переправив м'яч у порожні ворота, але через офсайд взяття воріт було скасовано.

Легально відзначитися "Баварія" змогла під завісу тайму. Неван Суботіч у штрафному збив Горецку – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Роберт Левандовський.

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По перерві "Баварія" діяла більш впевнено, але гострих моментів від того не побільшало. Гості провели другий гол аж на 80 хвилині. Павар вдало пробив головою після кутового – 2:0.

Завдяки перемозі "Баварія" продовжує очолювати турнірну таблицю Бундесліги. "Боруссія" Дортмунд відстає на 4 очки.

Уніон Берлін – Баварія відеоогляд матчу (*відео доступне за посиланням)

Турнірна таблиця Бундесліги

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