"Уніон Берлін" підкорив "Штутгарт" і вперше в своїй історії вийшов у Бундеслігу

"Уніон Берлін" зіграв внічию в стиковому матчі проти "Штутгарта". Цього разу команди розійшлися без забитих м'ячів.

З огляду на те, що перший поєдинок між командами завершився внічию 2:2, право на виступ в Бундеслізі отримала саме берлінська команда.

Читайте також: "Астон Вілла" перемогла "Дербі Каунті" та вийшла в АПЛ

У першому таймі "шваби" мали невелику перевагу, але відмінну гру демонстрував голкіпер господарів Рафал Гікевіч.

У другому таймі берлінська команда стала активніше відповідати і мала кілька хороших нагод для взяття воріт. У кінці матчу "Штутгарт" ледь не вирвав необхідну перемогу, але команда зі Східного Берліна втримала необхідний для себе результат.

Примітно, що раніше "Уніон Берлін" жодного разу в своїй історії не грав у німецькій Бундеслізі. А ось "Штутгарт" повернувся до другого дивізіону через два роки після підвищення в класі.

Востаннє у Бундеслігу через плей-оф виходила "Фортуна" у сезоні 2011/12. Раніше путівку в Бундеслігу добули також "Кельн" і "Падерборн". У зворотному шляху пішли "Ганновер" і "Нюрнберг".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram