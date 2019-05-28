"Уніон Берлін" підкорив "Штутгарт" і вперше в своїй історії вийшов у Бундеслігу

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"Уніон Берлін" вийшов у Бундеслігу
"Уніон Берлін" вийшов у Бундеслігу / Фото з відкритих джерел

"Уніон Берлін" зіграв внічию в стиковому матчі проти "Штутгарта". Цього разу команди розійшлися без забитих м'ячів.

З огляду на те, що перший поєдинок між командами завершився внічию 2:2, право на виступ в Бундеслізі отримала саме берлінська команда.

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У першому таймі "шваби" мали невелику перевагу, але відмінну гру демонстрував голкіпер господарів Рафал Гікевіч.

У другому таймі берлінська команда стала активніше відповідати і мала кілька хороших нагод для взяття воріт. У кінці матчу "Штутгарт" ледь не вирвав необхідну перемогу, але команда зі Східного Берліна втримала необхідний для себе результат.

Примітно, що раніше "Уніон Берлін" жодного разу в своїй історії не грав у німецькій Бундеслізі. А ось "Штутгарт" повернувся до другого дивізіону через два роки після підвищення в класі.

Востаннє у Бундеслігу через плей-оф виходила "Фортуна" у сезоні 2011/12. Раніше путівку в Бундеслігу добули також "Кельн" і "Падерборн". У зворотному шляху пішли "Ганновер" і "Нюрнберг".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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