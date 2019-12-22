24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

"Манчестер Юнайтед" програв аутсайдеру АПЛ "Вотфорду", Де Хеа пропустив курйозний гол: відео

396 Читать новость на русском
Де Хеа пропускає гол / facebook.com/BBCSport

"Манчестер Юнайтед" зіграв матч чемпіонату АПЛ на виїзді проти "Вотфорда", який є аутсайдером чемпіонату. І МЮ зазнав поразки.

Перший тайм між командами закінчився внічию 0:0. А два голи, які й принесли "Вотфорду" перемогу, були забиті зі стандартів з різницею в чотири хвилини.

Варто побачити: Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

Особливо курйозним був перший гол. Після подачі зі штрафного в боротьбі зі суперником пробивав Сарр. М'яч вдарився об газон. І воротар МЮ Де Хеа, замість того, щоб впіймати м'яч, курйозно пропустив його між руками. Пропустивши курйозний гол, воротар "червоних дияволів" від сорому впав обличчям на газон.

Відео курйозного голу Сарра у ворота МЮ

А за чотири хвилини у ворота "Манчестер Юнайтед" було призначено пенальті – Ван-Біссака у штрафному збив суперника. Діні без проблем пробив з позначки.

Відео голу з пенальті у ворота Манчестер Юнайтед

Це перемога стала лише другою для "Вотфорда" у сезоні. Команда йде на останньому місці у чемпіонаті. І навіть перемога над МЮ не дозволила команді піднятися з дна.

Місячний календар на грудень 2019
сьогодні
4517
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:56 Статуя Златана Ібрагімовіча залишилася без носа та пальця: нові витівки фанатів-вандалів – фото
Юрій Семенюк 225
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 659
сьогодні 15:59 Неймовірна Екхофф оформила золотий хет-трик в Ансі, Підгрушна тільки 19-а
Юрій Семенюк 92
сьогодні 14:30 Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео
Юрій Семенюк 1343
сьогодні 12:55 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 2379
Новини
Більше новин
Залиште відгук