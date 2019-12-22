"Манчестер Юнайтед" програв аутсайдеру АПЛ "Вотфорду", Де Хеа пропустив курйозний гол: відео

"Манчестер Юнайтед" зіграв матч чемпіонату АПЛ на виїзді проти "Вотфорда", який є аутсайдером чемпіонату. І МЮ зазнав поразки.

Перший тайм між командами закінчився внічию 0:0. А два голи, які й принесли "Вотфорду" перемогу, були забиті зі стандартів з різницею в чотири хвилини.

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Особливо курйозним був перший гол. Після подачі зі штрафного в боротьбі зі суперником пробивав Сарр. М'яч вдарився об газон. І воротар МЮ Де Хеа, замість того, щоб впіймати м'яч, курйозно пропустив його між руками. Пропустивши курйозний гол, воротар "червоних дияволів" від сорому впав обличчям на газон.

Відео курйозного голу Сарра у ворота МЮ

А за чотири хвилини у ворота "Манчестер Юнайтед" було призначено пенальті – Ван-Біссака у штрафному збив суперника. Діні без проблем пробив з позначки.

Відео голу з пенальті у ворота Манчестер Юнайтед

Це перемога стала лише другою для "Вотфорда" у сезоні. Команда йде на останньому місці у чемпіонаті. І навіть перемога над МЮ не дозволила команді піднятися з дна.