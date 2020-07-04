Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський заробив пенальті в матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі проти "Смолевичів" (3:3).

Брестська команда перемагала з рахунком 2:0, але потім тричі пропустила. Мілевський заробив пенальті на 81-й хвилині, з якого його команда зрівняла рахунок, пише 24 канал.

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Відео епізоду

Зазначимо, що двох інших українців брестчан, Олександра Нойока і Євгена Хачеріді, не виявилося в заявці. Раніше повідомлялося, що у них підозра на коронавірус.

Турнірне становище брестського "Динамо"

Брестське "Динамо", яке програло у фіналі Кубка країни, після 16 турів займає в чемпіонаті Білорусі четверте місце, відстаючи від лідируючого БАТЕ на чотири очки

Мілевський в поточному сезоні провів за команду в лізі 16 поєдинків (чотири голи і дві результативні передачі), Нойок – 14 (1+3) і Хачеріді – 7.