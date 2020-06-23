Мексика має одну з найкращих боксерських шкіл. Яскравими її представниками є Сауль Альварес, Енді Руїс та інші. Видовищні бої відбуваються і між менш впізнаваними боксерами.

Блискучий нокаут

У Мехіко (Мексика) 20 червня відбувся яскравий боксерський бій. Серхіо Альфредо Чиріно Санчес брутально здолав Густаво Алан Піну. Про це повідомляє 24 канал.

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Бій між мексиканськими боксерами відбувся у рамках напівлегкої ваги (до 57,1 кілограма).

Санчес не став церемонитися зі своїм суперником і "уклав того спати" вже у третьому раунді.

Серхіо пробив лівим боковим назустріч Густаво. На мить обидва боксери зупинилися, після чого Алан Піна впав, мов підкошений.

Відео нокауту

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Зазначимо, що для 25-річного Санчеса це вже 15 перемога і 9 нокаутом. Також у його пасиві 1 поразка.

Поки Санчес не бився за межами Мексики і здобуває популярність на рідній землі.

Натомість Піна зазнав третьої поразки у трьох поєдинках.