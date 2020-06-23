Упав як підкошений: мексиканський боксер відправив опонента у глухий нокаут – відео
Мексика має одну з найкращих боксерських шкіл. Яскравими її представниками є Сауль Альварес, Енді Руїс та інші. Видовищні бої відбуваються і між менш впізнаваними боксерами.
Блискучий нокаут
У Мехіко (Мексика) 20 червня відбувся яскравий боксерський бій. Серхіо Альфредо Чиріно Санчес брутально здолав Густаво Алан Піну. Про це повідомляє 24 канал.
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Бій між мексиканськими боксерами відбувся у рамках напівлегкої ваги (до 57,1 кілограма).
Санчес не став церемонитися зі своїм суперником і "уклав того спати" вже у третьому раунді.
Серхіо пробив лівим боковим назустріч Густаво. На мить обидва боксери зупинилися, після чого Алан Піна впав, мов підкошений.
Відео нокауту
Зазначимо, що для 25-річного Санчеса це вже 15 перемога і 9 нокаутом. Також у його пасиві 1 поразка.
Поки Санчес не бився за межами Мексики і здобуває популярність на рідній землі.
Натомість Піна зазнав третьої поразки у трьох поєдинках.