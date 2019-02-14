Уперше українець став найкращим баскетболістом місяця у Суперлізі Парі-Матч

Павло Крутоус став першим українським гравцем у поточному сезоні Суперліги Парі-Матч, якого визнано найкращим баскетболістом місяця.

Баскетболіст збірної України та "Київ-Баскет" був одноосібним лідером тренерських опитувань протягом січня, інформує ФБУ.

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Саме його прізвище найчастіше згадувалося при формування символічних збірних туру. У тренерському рейтингу за гравцем "Київ-Баскета" розташувалися Сергій Павлов з "Хіміка" та Малік Трент з БК "Запоріжжя".

В опитуванні вболівальників боротьба за першість точилася між Маліком Тернтом й Олександром Мішулою з "Дніпра".

У той час як у топ-3 аналітиків ТМ Парі-Матч були представлені лише українські гравці з клубів, які перебувають у верхній половині турнірної таблиці Суперліги Парі-Матч: Павло Крутоус, Олександр Мішула і Сергій Павлов.

У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у грудні став киянин Павло Крутоус. Ігрові показники гравця збірної і столичного клубу: 15 очок, 3,8 підбирання, 3 передачі у середньому за гру із коефіцієнтом ефективності 16,8.

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