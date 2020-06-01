Півзахисник "Шахтаря" Марлос визнаний найкращим гравцем 24 туру Української Прем'єр-ліги. За нього віддали голоси всі члени експертної ради УПЛ.

У матчі проти "Динамо" бразилець з українським паспортом відзначився дублем, завдяки якому "Шахтар" переломив хід зустрічі і потім в підсумку переміг – 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Як це було "Шахтар" розгромив "Динамо" на "Олімпійському" у День Києва: відео



Марлос – найкращий футболіст 24 туру УПЛ

Очікувано найкращим тренером туру також виявився португальський наставник "гірників" Луїш Каштру.



Луїш Каштру – найкращий тренер 24 туру УПЛ

Шахтар – Динамо: головне

"Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

У матчі трапився скандал. На 19-й хвилині футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників", але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.

Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко. Таке рішення Катерини Монзуль викликало велике обурення у футбольної спільности.