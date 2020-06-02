У львівських "Карпат" 13 людей заразилися COVID-19. Поки клуб не підтвердив інформацію офіційно, але керівництво української Прем'єр-ліги (УПЛ) заявило, що наступну гру "левів" також перенесуть.

Матч "Ворскла" – "Карпати" перенесуть

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував інформацію про 13 інфікованих у "Карпатах", повідомляє Tribuna.com.

Дізнайтесь більше У "Карпатах" зафіксовано 13 випадків зараження COVID-19, – журналіст

Він заявив, що УПЛ чекає офіційний лист від "Карпат".

Але поки є інформація, що у них збільшилася кількість інфікованих. Зараз будемо з клубами і УАФ проробляти план, що робити далі. Футболісти повинні піти на двотижневу ізоляцію,

– сказав Дикий.

За його словами, найближчий матч з "Ворсклою", який мав пройти 7 червня у Полтаві, на 99% не відбудеться.

"Карпати" дограватимуть сезон молодіжним складом

Дикий розповів, що всі інфіковані футболісти відбуватимуться самоізоляцію протягом двох тижнів на клубній базі.

Також він заявив, що "Карпати" повинні викликати футболістів молодіжного складу і провести тестування на COVID-19.

"Якщо у них тести негативні, то таким складом "Карпати" будуть догравати чемпіонат", – сказав Дикий.

Що відомо про ситуацію у "Карпатах"

У суботу, 30 травня, у футболістів та персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19 . Позитивний тест підтвердив Владислав Дубінчак.

За інформацію ЗМІ, ще один позитивний тест здав працівник клубу і гравець молодіжного складу.

Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить зарахувати технічну поразку.

До речі "Карпати" покинув черговий легіонер

"Маріуполь" не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами". Гра може бути перенесена у Маріуполь.

1-го червня "Карпати" повторно пройшли тестування. Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас і "ТаТоТаке" повідомили про 13 позитивних тестів.

Прецедент у Німеччині

У другій німецькій Бундеслізі перед рестартом сезону позитивні тести на COVID-19 здали декілька гравців "Динамо" Дрезден.

Через це клуб пішов на двотижневу самоізоляцію. Три матчі "Динамо" перенесли.

1-го червня клуб провів перший матч після карантину. Вдома дрезденці програли "Штутгарту".