УПЛ перенесе черговий матч "Карпат": клуб дограватиме сезон молодіжним складом
У львівських "Карпат" 13 людей заразилися COVID-19. Поки клуб не підтвердив інформацію офіційно, але керівництво української Прем'єр-ліги (УПЛ) заявило, що наступну гру "левів" також перенесуть.
Матч "Ворскла" – "Карпати" перенесуть
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував інформацію про 13 інфікованих у "Карпатах", повідомляє Tribuna.com.
Дізнайтесь більше У "Карпатах" зафіксовано 13 випадків зараження COVID-19, – журналіст
Він заявив, що УПЛ чекає офіційний лист від "Карпат".
Але поки є інформація, що у них збільшилася кількість інфікованих. Зараз будемо з клубами і УАФ проробляти план, що робити далі. Футболісти повинні піти на двотижневу ізоляцію,
– сказав Дикий.
За його словами, найближчий матч з "Ворсклою", який мав пройти 7 червня у Полтаві, на 99% не відбудеться.
"Карпати" дограватимуть сезон молодіжним складом
Дикий розповів, що всі інфіковані футболісти відбуватимуться самоізоляцію протягом двох тижнів на клубній базі.
Також він заявив, що "Карпати" повинні викликати футболістів молодіжного складу і провести тестування на COVID-19.
"Якщо у них тести негативні, то таким складом "Карпати" будуть догравати чемпіонат", – сказав Дикий.
Що відомо про ситуацію у "Карпатах"
У суботу, 30 травня, у футболістів та персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Позитивний тест підтвердив Владислав Дубінчак.
За інформацію ЗМІ, ще один позитивний тест здав працівник клубу і гравець молодіжного складу.
Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить зарахувати технічну поразку.
До речі "Карпати" покинув черговий легіонер
"Маріуполь" не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами". Гра може бути перенесена у Маріуполь.
1-го червня "Карпати" повторно пройшли тестування. Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас і "ТаТоТаке" повідомили про 13 позитивних тестів.
Прецедент у Німеччині
У другій німецькій Бундеслізі перед рестартом сезону позитивні тести на COVID-19 здали декілька гравців "Динамо" Дрезден.
Через це клуб пішов на двотижневу самоізоляцію. Три матчі "Динамо" перенесли.
1-го червня клуб провів перший матч після карантину. Вдома дрезденці програли "Штутгарту".