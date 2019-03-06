УПЛ анонсувала історичний тендер на медіа-права чемпіонату

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УПЛ
УПЛ

УПЛ запускає тендер на експлуатацію медіа-прав на всі матчі української Прем'єр-Ліги сезонів 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Вперше в історії українського футболу УПЛ запустить централізовану систему маркетингу і експлуатації медіа-прав на змагання.

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Централізований підхід створить передумови для більш зрозумілого і послідовного висвітлення найкращих футбольних матчів в Україні, що принесе вигоду уболівальникам – як телеглядачам, так і глядачам на стадіонах, трансляторам і медіа-індустрії в цілому,
сказано на офіційному сайті УПЛ.

У Прем'єр-лізі висловили надію, що координований підхід у маркетингу допоможе клубам УПЛ вдосконалити свій спортивний, організаційний і фінансовий рівень.

Також в УПЛ сподіваються з введенням нової системи створити привабливі умови для партнерів-трансляторів матчів, що створить потенціал для залучення вболівальників.

Поки що тендер відкритий на експлуатацію медіа-прав на найближчі три сезони: 2019/20, 2020/21 і 2021/22. Прийом заявок почнеться 12 березня і триватиме до 5 квітня.

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Потенційним мовником УПЛ з нового сезону може стати Setanta, яка раніше планувала разом з "2+2" купити права на показ матчів "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра-1".

На даний момент в УПЛ є три транслятора, серед яких "Медіа Група Україна" ("Шахтар", "Маріуполь", "Десна", "Ворскла", "Олімпік", "Арсенал-Київ", "Чорноморець", "Олександрія"), "Медіа Група 1+1" ("Зоря", "Динамо", ФК "Львів"), а також ZIK ("Карпати").

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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