УПЛ назвала найкращого тренера та футболіста 12 туру

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого наставника та футболіста 12-го туру Favbet Ліги.

Хавбек "Зорі" Богдан Лєднєв отримав звання найкращого футболіста 12-го туру чемпіонату України. Він допоміг своїй команді обіграти полтавську "Ворсклу" з рахунком 4:0. У цій грі перспективний футболіст забив гол і віддав результативну передачу.

Огляд 12-го туру УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять

У голосуванні за найкращого футболіста туру Лєднєв обійшов воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа і свого одноклубника Дмитра Хльобаса.

У поточному сезоні УПЛ Лєднєв забив вже 7 голів у 12 турах, це друге місце після форварда "Шахтаря" Мораеса (11 голів).



Богдан Лєднєв – найкращий футболіст 12 туру УПЛ

У свою чергу, наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером 12-го туру УПЛ. Його команда перемогла в гостях ФК "Львів" з рахунком 4:1. Це вже четверта нагорода для Рябоконя в поточному сезоні.

Олександр Рябоконь – найкращий наставник 12 туру УПЛ