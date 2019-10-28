УПЛ назвала найкращого тренера та футболіста 12 туру

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Богдан Лєднєв (праворуч)
Богдан Лєднєв (праворуч) / ФК "Зоря"

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого наставника та футболіста 12-го туру Favbet Ліги.

Хавбек "Зорі" Богдан Лєднєв отримав звання найкращого футболіста 12-го туру чемпіонату України. Він допоміг своїй команді обіграти полтавську "Ворсклу" з рахунком 4:0. У цій грі перспективний футболіст забив гол і віддав результативну передачу.

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У голосуванні за найкращого футболіста туру Лєднєв обійшов воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа і свого одноклубника Дмитра Хльобаса.

У поточному сезоні УПЛ Лєднєв забив вже 7 голів у 12 турах, це друге місце після форварда "Шахтаря" Мораеса (11 голів).


Богдан Лєднєв – найкращий футболіст 12 туру УПЛ

У свою чергу, наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером 12-го туру УПЛ. Його команда перемогла в гостях ФК "Львів" з рахунком 4:1. Це вже четверта нагорода для Рябоконя в поточному сезоні.

Олександр Рябоконь – найкращий наставник 12 туру УПЛ

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Десна
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