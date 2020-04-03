УПЛ не планує достроково завершувати сезон за прикладом Бельгії – ЗМІ
УПЛ після рішення чемпіонату Бельгії достроково завершити сезон і не чекати можливості його відновити, не розглядає таку можливість і хоче закінчити чемпіонат.
За інформацією SportArena, організатори турніру не розглядають варіант дострокового переривання внутрішньої першості.
Читайте також "Карпати" і "Динамо" можуть подати в суд через дострокове завершення УПЛ — журналіст
Більш того, вони впевнені у завершенні чемпіонату через рішення УЄФА щодо крайньої дати фінішу європейських ліг – 3 серпня. В УПЛ вважають, що до цього часу вони точно встигнуть дограти поєдинки вищого дивізіону.
Раніше українським футбольним клубам повідомили, що дограти чемпіонат до кінця червня - нереально.
Що відомо про паузу в українському футболі
- УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.
- Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.
- В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.
- Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Джошуа – Пулєв: бій офіційно перенесеносьогодні , 19:09
-
Зірковий Роналдінью може вийти достроково із в'язниці: подробиці розслідуваннясьогодні , 12:35
-
Матч "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів вважають причиною масового поширення коронавірусу в Англіїсьогодні , 16:56
-
У "Динамо" фінансовий скандал: клуб чекають дві справи через трансфери бразильцівсьогодні , 12:19
-
Коли дізналася про міокардит, годин вісім була в прострації, – Підгрушна про боротьбу з хворобоюсьогодні , 17:32
-
"Передається через телевізор": український боєць UFC Крилов про коронавіруссьогодні , 14:14