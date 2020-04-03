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УПЛ не планує достроково завершувати сезон за прикладом Бельгії – ЗМІ

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УПЛ дограє сезон

УПЛ після рішення чемпіонату Бельгії достроково завершити сезон і не чекати можливості його відновити, не розглядає таку можливість і хоче закінчити чемпіонат.

За інформацією SportArena, організатори турніру не розглядають варіант дострокового переривання внутрішньої першості.

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Більш того, вони впевнені у завершенні чемпіонату через рішення УЄФА щодо крайньої дати фінішу європейських ліг – 3 серпня. В УПЛ вважають, що до цього часу вони точно встигнуть дограти поєдинки вищого дивізіону.

Раніше українським футбольним клубам повідомили, що дограти чемпіонат до кінця червня - нереально.

Що відомо про паузу в українському футболі

  • УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.
  • Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.
  • В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.
  • Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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