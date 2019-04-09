УПЛ перенесла матч між "Карпатами" та "Чорноморцем": відомо причину

У понеділок, 8 квітня, було змінено час початку матчу 25 туру УПЛ між "Карпатами" і "Чорноморцем".

"Карпати" на офіційному сайті повідомили, що УПЛ на прохання "левів" змінила час проведення зустрічі проти "Чорноморця". Відтак, поєдинок відбудеться у вівторок, 23 квітня, о 18:00.

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Матч повинен був відбутися о 17 годині, але за проханнями вболівальників львівської команди гру перенесли на годину пізніше. Дата проведенння зустрічі не змінилася – 23 квітня.

Також зазначається, що час проведення матчу 26 туру між "Олімпіком" та "Карпатами" не змінився. Поєдинок відбудеться у суботу, 27 квітня, о 17:00.

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