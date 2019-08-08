УПЛ перераховуватиме 1 тисячу гривень у благодійний фонд "Таблеточки" за кожен забитий гол

Українська прем’єр-ліга за підтримки благодійного фонду "Таблеточки" та Favbet оголошує про благодійну акцію "Давай, забивай!". Тепер за кожен м’яч, забитий у Favbet Ліга, щонайменше 1 тисяча гривень перераховуватиметься в благодійний фонд "Таблеточки".

Відповідна інформація оприлюднена на сайті УПЛ. Окрім того, Ліга закликає й футбольні клуби долучитися до цієї ініціативи.

"Ми з великою радістю і гордістю запустили акцію "Давай, забивай!". Допомагати діткам – це насправді просто, і ми сподіваємось цією акцією зробити свій невеликий внесок у роботу, яку роблять "Таблеточки". Акція є абсолютно відкритою, і ми закликаємо усіх – і футбольні клуби, і компанії, і просто футбольних вболівальників – приєднатись до неї на будь-яку суму. Ми безмежно вдячні Favbet за вагомий перший внесок. Тож нехай матчі будуть результативними, а дітки – здоровими", – заявив віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський.

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"Таблеточки"Благодійний фонд, який захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями в Україні. Фонд надає адресну, психологічну, паліативну допомогу та системно допомагає необхідними медикаментами 17 онковідділенням по всій Україні.