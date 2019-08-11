УПЛ подасть в міжнародний суд на "Динамо" і ще чотири клуби чемпіонату

Українська Прем'єр-ліга готова звернутися до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні (CAS) з позовом на адресу "1+1 медіа" і клубів, які з ними співпрацюють.

Про це повідомляється в Youtube-шоу ТаТоТаке.

Деталі конфлікту: У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося

Українська Прем'єр-ліга запропонувала телемовнику і опозиційний клубам ("Динамо", "Десні", СК "Дніпро-1", "Карпатам" та "Зорі") владнати непорозуміння мирним шляхом, що посприяє створенню єдиного телепулу у майбутньому.

УПЛ готова змиритися з невдачею телепулу у поточній кампанії, але за умови, що в сезоні 2020/2021 все буде організовано цивілізованим шляхом.

Втім, телеканали і названі клуби не погоджуються на цю пропозицію, тому УПЛ буде готуватися до судових розглядів. Прем'єр-ліга збирається звернутися до Спортивного арбітражного суду Лозанни. У той же час опоненти єдиного телепулу переконані, що подібний конфлікт не входить до юрисдикції CAS.

У той же час, медіа "1+1" і клуби, які з ними співпрацюють, вважають, що подібна ситуація не знаходиться в юрисдикції CAS.

Читайте також: Матчі "Динамо", "Зорі", "Дніпро-1" та "Десни" в УПЛ показуватимуть канали "2+2" та УНІАН

В даний момент з ТК "Футбол 1/2" в рамках єдиного телепулу готові працювати "Шахтар", ПФК "Львів", "Маріуполь", "Олімпік", "Колос", "Ворскла" і "Олександрія".