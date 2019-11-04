УПЛ увійшла в топ-10 наймолодших ліг Європи: статистика

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив результати аналізу даних гравців у 31 національному чемпіонаті Європи.

Середній вік футболістів чемпіонату України склав 25,6 років, що поряд з австрійською Бундеслігою – десятий результат в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів 2019/20: дата та ймовірні учасники

Наймолодшим з європейських чемпіонатів виявилася Суперліга Словаччини, середній вік гравців в якій склав 24,31 року.

З чемпіонатів великої п'ятірки наймолодшою є французька Ліга 1, а віковою – італійська Серія А.

Абсолютним лідером за найбільшим середнім віком (28 років) серед 31 дослідженого чемпіонату виявилася Туреччина.

До слова, за кількістю власних вихованців, які грають в основних командах свої клубів, УПЛ опинилася в середині рейтингу. 18,5% таких футболістів трансформуються у 17-е місце.