УПЛ увійшла в топ-10 наймолодших ліг Європи: статистика

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Українська Прем'єр-ліга
Українська Прем'єр-ліга

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив результати аналізу даних гравців у 31 національному чемпіонаті Європи.

Середній вік футболістів чемпіонату України склав 25,6 років, що поряд з австрійською Бундеслігою – десятий результат в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Наймолодшим з європейських чемпіонатів виявилася Суперліга Словаччини, середній вік гравців в якій склав 24,31 року.

З чемпіонатів великої п'ятірки наймолодшою є французька Ліга 1, а віковою – італійська Серія А.

Абсолютним лідером за найбільшим середнім віком (28 років) серед 31 дослідженого чемпіонату виявилася Туреччина.

До слова, за кількістю власних вихованців, які грають в основних командах свої клубів, УПЛ опинилася в середині рейтингу. 18,5% таких футболістів трансформуються у 17-е місце.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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