УПЛ вкотре перенесла матч "Маріуполь" – "Динамо"

161 Читать новость на русском
Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесли
Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесли / Dynamo.kiev.ua

В четвертому турі УПЛ мали зустрітися "Маріуполь" та "Динамо". Однак клуби не зіграють свій матч в рамках дат туру.

Матчі четвертого туру відбудуться 17-18 серпня. У перший день зіграють "Ворскла" – "Дніпро-1" (початок о 14:00) та "Десна" – "Колос" (17:00). На 18 серпня заплановані матчі "Олімпік" – "Карпати" (17:00), "Зоря" – "Олександрія" (19:30) та "Львів" – "Шахтар" (19:30).

До слова: Стало відомо, коли "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в Києві: дата та початок матчу

Матч "Маріуполь" – "Динамо" вирішили перенести на пізнішу дату – 25 вересня.

"Дирекція УПЛ визначила датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" 25 вересня у зв'язку з участю команд у єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА, з метою оптимізації логістики, змагального та навчально-тренувального процесу команд. Час зазначеного матчу буде визначено додатково", – йдеться на сайті УПЛ.

Варто нагадати, що це не вперше УПЛ переносить матч "Маріуполь" – "Динамо". В минулому сезоні команди теж мали зіграти в четвертому турі УПЛ 11 серпня. Але гру теж перенесли на вересень через участь команд у єврокубках.

blog_ava
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
сьогодні
11508
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Маріуполь Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зоря – Будучност: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 18:40 Зоря – Будучност: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
363
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11003
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6000
"Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
сьогодні 14:01 "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
797
Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
сьогодні 08:35 Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
1609
Новини
Більше новин
Залиште відгук