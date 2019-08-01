УПЛ вкотре перенесла матч "Маріуполь" – "Динамо"

В четвертому турі УПЛ мали зустрітися "Маріуполь" та "Динамо". Однак клуби не зіграють свій матч в рамках дат туру.

Матчі четвертого туру відбудуться 17-18 серпня. У перший день зіграють "Ворскла" – "Дніпро-1" (початок о 14:00) та "Десна" – "Колос" (17:00). На 18 серпня заплановані матчі "Олімпік" – "Карпати" (17:00), "Зоря" – "Олександрія" (19:30) та "Львів" – "Шахтар" (19:30).

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Матч "Маріуполь" – "Динамо" вирішили перенести на пізнішу дату – 25 вересня.

"Дирекція УПЛ визначила датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" 25 вересня у зв'язку з участю команд у єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА, з метою оптимізації логістики, змагального та навчально-тренувального процесу команд. Час зазначеного матчу буде визначено додатково", – йдеться на сайті УПЛ.

Варто нагадати, що це не вперше УПЛ переносить матч "Маріуполь" – "Динамо". В минулому сезоні команди теж мали зіграти в четвертому турі УПЛ 11 серпня. Але гру теж перенесли на вересень через участь команд у єврокубках.