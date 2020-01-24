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УПЛ змінила календар чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної України: подробиці

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УПЛ змінить календар

На прохання тренерського штабу національної збірної України Прем'єр-ліга змінила в часі розіграш чемпіонату і Кубка України 2019/2020 без скасування плей-офф за участь в Лізі Європи.

Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі УПЛ сезону 2019/20 років. Відповідне рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передано на розгляд Виконавчого комітету УАФ.

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Зараз пропонований календар весняної частини сезону 2019/20 років виглядає так:

  • 21 тур зміщується з 07.03 (субота) на 04.03 (середа);
  • 22 тур зміщується з 14.03 (субота) на 07.03 (субота);
  • 1/4 фіналу Кубка України зміщується з 04.03 (середа) на 11.03 (середа);
  • 23 тур зміщується з 21.03 (субота) на 14.03 (субота);
  • тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03, 04.04 і 11.04 відповідно;
  • 1/2 фіналу Кубка України зміщується з 22.04 (субота) на 15.04 (середа) 2020 р.;
  • тури з 27-го по 30-й зміщуються на 18.04 (субота), 22.04 (середа), 25.04 (субота) та 02.05 відповідно;
  • 31 тур зміщується з 20.05 (середа) на 09.05 (субота)
  • 32 тур зміщується з 24.05 (неділя) на 16.05 (субота);
  • матчі плей-офф відбудуться 20.05 (середа) і 24.05 (неділя) відповідно.

Нагадаємо, що УАФ для більш раннього закінчення футбольного сезону в Україні спочатку пропонувала скасувати прописані в регламенті УПЛ плей-офф Ліги Європи, проте через день відкликала свою ідею і винесла на голосування клубів УПЛ нову пропозиція змін, які в підсумку і були проголосовані клубами української Прем'єр-ліги.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ Євро-2020
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