"Ураган" розгромив "Продексім" у матчі за Суперкубок України з футзалу

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"Ураган" виграв Суперкубок України з футзалу
"Ураган" виграв Суперкубок України з футзалу / НФК "Ураган"

У Черкасах відбувся матч за Суперкубок України з футзалу. У ньому зійшлися чинний чемпіон України херсонський "Продексім" та віцечемпіон України, чинний володар Кубку України івано-франківський "Ураган".

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "Урагану". Команда забила у ворота суперників одразу сім голів. А Ярослав Лебідь оформив хет-трик. Саме Лебідь і відкрив рахунок у цьому матчі на 12-й хвилині. І він же забив другий гол перед свистком на перерву.

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Одразу на початку другого тайму у ворота "Продексіма" влетів ще один гол. Решта чотири взяття воріт відбулося між 27-ю та 37-ю хвилинами. 

"Ураган" починає сезон з перемоги. "Продексім" перед стартом у Лізі чемпіонів зазнав принизливої поразки.

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Теги: Спорт Футбол Футзал
Джерело: 24 канал
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