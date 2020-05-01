Український боксер готовий поставити всі свої гроші проти Ломаченка у бою з Лопесом

Український напівсередньоваговик Іван Редкач готовий поставити гроші на перемогу Теофімо Лопеса в бою з Василем Ломаченком.

Редкач залишив коментар під картинкою з цитатою Олександра Усика: "Хочу побачити бій Ломаченко і Лопеса. Суперник мого друга дуже говіркий". "Поставлю всі гроші на Лопеса", – написав Редкач.

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Згодом на своїй сторінці в Instagram Редкач пояснив цей коментар.

А те, що сарказм і гумор для багатьох це взагалі загадка і поняття, які не пояснюються, так це теж не моя проблема! Так, я вважаю що Василь (Ломаченко) погарячкував з хрестами оливковими на дверях, буває, ну, а з іншого боку, це його вибір і знайшлися ті, які побігли це робити і знайшлися такі як я, хто посміявся.

"Заблокував мене Ломаченко – це його вибір, це його право... Хтось відкритий до критики, хтось ні, хтось готовий це прочитати, послухати, подивитися, а комусь простіше зникнути. І це право й вибір кожного, який теж потрібно поважати. Так ось я куплю квиток на Теофімо Лопеса і поставлю гроші на нього. Це мій вільний вибір, мені він і як боксер і як людина приємніший і в моєму виборі немає нічого антипатріотичного, а більше того, сепаратизму. Це мій вибір", – написав Редкач.



Раніше у Редкача виник конфлікт з тренером Олександра Усика Сергієм Лапіним, якого Іван підозрює в отриманні російського громадянства.

Що відомо про Редкача?

33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

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