Уроки гри для Надаля, Монфіса та Федерера : відео ефектних тенісних ударів
Асоціація тенісистів-професіоналів черговий раз склала свою підбірку найбільш видовищних ударів у тенісі. Ну що ж, спортсменам є що взяти для своєї гри.
Декількома роликами АТР поділилась у своєму інстаграмі. Ця рубрика вже вважається традиційною. Кожен із вболівальників може проголосувати, який із ударів їм припав найбільше до душі.
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Неймовірні навички. Який трюк вам сподобався найбільше,
– підписали відео.
Що таке АТР? Це асоціація, яка представляє інтереси гравців-тенісистів професіоналів усього світу. Сьогодні ATP є організатором і співвласником найбільш значущого циклу тенісних турнірів ATP-туру (ATP-tour).
П'ять категорій ATP-tour
- Фінал Світового Туру ATP (проводиться разом з ITF);
- Світовий Тур ATP Мастерс 1000;
- Світовий Тур ATP 500;
- Світовий тур ATP 250;
- Світовий Тур ATP Challenger.
Перші чотири категорії турнірів – офіційні, а п'ята – змагання рівня ATP Challenger Series призначені для тенісистів-початківців.