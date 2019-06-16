Уругвай – Еквадор: прогноз букмекерів
Луїс Суарес і компанія готуються до успішного старту на Кубку Америки-2019. 17 червня у місті Белу-Оризонті збірна Уругваю зіграє з Еквадором.
Експерти вважають "Уругвай" фаворитом у матчі проти "Еквадору", який відкриє турнір для групи Сі.
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1,77 – коефіцієнт на перемогу уругвайців.
5,45 – коефіцієнт на перемогу команди з екватора.
3,32 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз букмекерів на матч "Уругвай" – "Еквадор"
У матчі експерти не чекають великої кількості голів. Ймовірність того, що команди на двох організують бодай три голи оцінюють коефіцієнтом 2,61. На тотал – 1,55.
Прогноз на кількість голів
У попередній дуелі суперників "Уругвай" тріумфував з рахунком 2:1.
Джерело: 24 канал
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