Уругвай – Еквадор: прогноз букмекерів

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Луїс Суарес і компанія готуються до успішного старту на Кубку Америки-2019. 17 червня у місті Белу-Оризонті збірна Уругваю зіграє з Еквадором.

Експерти вважають "Уругвай" фаворитом у матчі проти "Еквадору", який відкриє турнір для групи Сі.

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1,77 – коефіцієнт на перемогу уругвайців.

5,45 – коефіцієнт на перемогу команди з екватора.

3,32 – коефіцієнт на нічию.

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Прогноз букмекерів на матч "Уругвай" – "Еквадор"

У матчі експерти не чекають великої кількості голів. Ймовірність того, що команди на двох організують бодай три голи оцінюють коефіцієнтом 2,61. На тотал – 1,55. 

уругвай еквадор
Прогноз на кількість голів

У попередній дуелі суперників "Уругвай" тріумфував з рахунком 2:1.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Еквадор
Джерело: 24 канал
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