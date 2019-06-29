Луїс Суарес зголоднів. На вечерю у зіркового уругвайця – збірна Перу. Вже незабаром Уругвай спробує взяти реванш у Перу за поразку 2017 року.

Експерти віддають небагато шансів Перу на вихід у півфінал Кубка Америки від цієї пари.

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• 1,68 – коефіцієнт на перемогу Уругваю;

• 6,4 – коефіцієнт на тріумф Перу;

• 3,68 – коефіцієнт на нічию.



Букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

На прохід команди Перу коефіцієнт складає 3,32, а на прохід Уругваю – лише 1,36.



Уругвай – Перу: букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

Попри такий розподіл сил, не слід забувати що в попередній дуелі між суперниками два роки тому Уругвай зазнав поразки. За реваншем "небесно-блакитні" вирушають 29 червня о 22:00 за київським часом.

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