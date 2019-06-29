Уругвай – Перу: букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

15 Читать новость на русском

Луїс Суарес зголоднів. На вечерю у зіркового уругвайця – збірна Перу. Вже незабаром Уругвай спробує взяти реванш у Перу за поразку 2017 року.

Експерти віддають небагато шансів Перу на вихід у півфінал Кубка Америки від цієї пари.

Читайте також: Аргентина – Венесуела: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

• 1,68 – коефіцієнт на перемогу Уругваю;
• 6,4 – коефіцієнт на тріумф Перу;
• 3,68 – коефіцієнт на нічию.


Букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

На прохід команди Перу коефіцієнт складає 3,32, а на прохід Уругваю – лише 1,36. 


Уругвай – Перу: букмекерський прогноз на матч Кубка Америки

Попри такий розподіл сил, не слід забувати що в попередній дуелі між суперниками два роки тому Уругвай зазнав поразки. За реваншем "небесно-блакитні" вирушають 29 червня о 22:00 за київським часом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
сьогодні
4861
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Перу
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео
сьогодні 12:27 Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео
1566
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 13:02 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3788
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1541
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
28 червня 22:40 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
8726
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 372
Новини
Більше новин
Залиште відгук