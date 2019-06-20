Уругвай – Японія: прогноз букмекерів на матч

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Збірна Японії приїхала на Копа Амеріка відбувати номер. Принаймні експерти вважають, що гостям із Азії нічого не світить у матчі проти команди Уругваю.

На перемогу збірної Японії велетенський коефіцієнт шістнадцять. На Уругвай тільки 1,189. Цінник нічиєї – 6,85.

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Вкрай непросто буде японцям бодай відкрити лік своїм голам на Копа Америка. Ймовірність того, що самураї заб'ють більше одного м'яча оцінюють коефіцієнтом – 5. Куди більш ймовірно, що Уругвай відзначиться бодай тричі – 1,92.

Японія – Уругвай
Прогноз букмекерів на матч

В попередній очній дуелі між суперниками Японія перемогла з рахунком 4:3. Не менш веселого матчу чекаємо від Уругваю та Японії 21 червня. Матч стартує о другій ночі за київським часом.

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Теги: Спорт Футбол Японія
Джерело: 24 канал
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