Уругвай врятувався від поразки у матчі проти Японії на Копа Америка

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Уругвай – Японія
Уругвай – Японія / Getty Images

Збірні Уругваю та Японії, яку запросили на Копа Америка, зустрілися у другому турі групи С. Команди розписали результативну нічию.

Уругвай – Японія 2:2
Голи: Суарес, 32 (пен.), Хіменес, 66 – Мійоші, 25, 59

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Рахунок у матчі відкрили номінальні гості. На 25 хвилині відзначився Мійоші. Однак за сім хвилин Уругвай вирівняв становище. Пенальті вдало виконав Луїс Суарес.

По перерві Японія знову вийшла вперед. Своє прізвище на табло засвітив все той же Мійоші. Як не дивно, знову через сім хвилин уругвайці відігралися. Гол на свій рахунок записав Хіменес.

Таким чином, збірні розписали результативну нічию. Після цього матчу Уругвай з чотирма очками лідирує у групі С. Наступний матч Уругвай зіграє проти Чилі, а Японія проти Еквадору.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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