Уругвай завдяки ефектному голу Кавані переміг Чилі на Копа Америка: відео

Збірна Уругваю в очному матчі з Чилі вирвала перше місце в групі C на Копа Америка. Чинні чемпіони турніру до гри з уругвайцями лідирували в групі, однак в останньому турі віддали першу позицію.

Чилі – Уругвай 0:1

Гол: Кавані, 82

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Єдиний гол у матчі забив форвард ПСЖ Едінсон Кавані. 32-річний футболіст в ефектному стрибку переправив м'яч у сітку ударом головою. Перемога дозволила Уругваю посісти перше місце, а команда Чилі задовольнилася другою сходинкою.

Еквадор – Японія 1:1

Голи: Мена, 35 – Накадзіма, 15

Матч Еквадору та Японії вже нічого не вирішував. Японці могли надіятися на розгромну перемогу, яка б дозволила завоювати перше місце серед команд, які посіли третє місце.

Японія відкрила рахунок у грі, однак через 20 хвилин Еквадор вирівняв ситуацію. Відтак, 1:1 – Еквадор та Японія покидають турнір.

У плей-офф турніру, який відбудеться 28 та 29 червня, Бразилія зіграє проти Парагваю, Венесуела проти Аргентини, Колумбія з Чилі, а Уругвай з Перу.