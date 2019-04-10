Уругвайський новачок "Динамо" де Пена дав перший коментар

Новоспечений футболіст "Динамо" уругваєць Карлос де Пена вперше прокоментував підписання контракту з київським клубом.

Де Пена заявив, що підписання угоди з "біло-синіми" – це великий крок у його кар'єрі.

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"Дуже щасливий бути тут і стати гравцем цього великого клубу, відомого у всьому світі. Всі знають "Динамо" як одного з грандів українського футболу і регулярного учасника єврокубків. Це великий крок у моїй кар’єрі. Я перший уругваєць в історії клубу, і це окремо велика честь. Звичайно, я зроблю усе можливе, щоб допомогти команді досягти найвищих цілей", – цитує футболіста сайт "Динамо".

Футболіст уже розпочав вивчення мови, щоб швидше адаптуватися у новому колективі.

Так, на мій погляд це неодмінний знак поваги до країни, в якій виступаєш. Вже знаю базові слова – "привіт", "дякую", "дуже радий", "доброго дня", "будь ласка". Також вже можу сказати і такі слова як "двері", "стіл" та "ключі". Вивчення мови допоможе мені швидше адаптуватися і звикнути до життя в Україні,

– зазначив де Пена.

Також гравець поділився знаннями про український чемпіонат.

"Завжди відчуваються зміни, коли переїздиш до іншого чемпіонату, і це стосується будь-якої ліги. Але я зроблю все можливе, щоб допомогти "Динамо". В першу чергу, зменшити відставання у чемпіонаті від першого місця. Знаю, що у нас попереду визначні матчі. І в подальшому я старанно працюватиму, щоб команда досягала лише найвищих цілей", – резюмував уругваєць.

Карлос де Пена підписав з "Динамо" контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону 2018/2019 з опцією продовження.

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