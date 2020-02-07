Уругвайський воротар пропустив безглуздий гол між ніг у відборі до Олімпіади-2020: відео

Воротар молодіжної збірної Уругваю Ігнасіо де Арруабаррена пропустив курйозний гол у матчі відбіркового турніру Олімпіади-2020. 23-річний голкіпер осоромився у матчі проти чинних тріумфаторів Олімпіади-2016 Бразилії.

Команди зустрічалися 7-го лютого. Епізод, який Ігнасіо хотітиме стерти зі своєї пам'яті, стався на 40-й хвилині поєдинку.

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М'яч після удару прилетів до ніг голкіпера, але футболіст його не зафіксував. Якимось дивом де Арруабаррена відправив м'яч рукою у ворота.

Відео курйозного голу

Ouch - Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE — Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) February 7, 2020

Матч завершився з рахунком 1:1. На 35 хвилині за Уругвай голом відзначився Угарте.

У групі відбору лідирує Аргентина (3 очки), слідом йде Бразилія (2 очки), Уругвай – третій (всього одне очко).