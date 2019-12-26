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Уряд напряму фінансуватиме спортсменів

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Юлія Левченко / GETTY IMAGES

Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін розповів про зміни у фінансуванні спортсменів. З 2021 року гроші виділятимуть спортсменам, а не федераціям.

За словами Шуміліна, з 2021 року елітні українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави.

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Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка топ-100 спортсменів. Вони будуть визначатися по світовому рейтингу, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають. Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, не на федерації,
– цитує Шуміліна Xsport.

Також Шумілін розповів про розподіл фінансів по видах спорту. За його словами, фінансування надалі буде проводитися за рейтинговою системою.

Фінансування спорту буде й далі проводитися за рейтинговою системою, але тільки формула буде змінюватися. Медалі – це важливо, але це не єдине завдання. Формула буде змінюватися, але вже у 2021 році. Ми провели зустріч з федераціями. Не всі задоволені існуючою формулою, але часу її переробити немає, тому вона буде змінюватися вже з 2021 року,
– додав чиновник.

Також заступник міністра культури, молоді та спорту заявив, що 26 грудня закриють борги перед спортивними федераціями.

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій?Кабмін призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Міністерство молоді та спорту
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