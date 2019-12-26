Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Уряд виділив 1,4 мільярди гривень для підготовки українських спортсменів до зимових Юнацьких Олімпійських ігор та літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Зимові Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Лозанні (Швейцарія). Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри прийме Токіо (Японія).

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Для того, щоб наші олімпійці та паралімпійці гідно представили Україну, уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку та участь спортсменів у змаганнях,

– повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

У міністерстві зазначили, що на розвиток спорту 2020 року виділено 5,4 мільярда гривень. Таким чином, видатки на розвиток спорту зростуть на 50% (1,8 мільярда гривень).

Для порівняння видатки держбюджету на спорт 2019 року становили 3,6 мільярда гривень, з яких на розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту було виділено 1,9 мільярда гривень, а 200,7 млн грн було виділено на Експеримент, запроваджений за ініціативи спортивних федерацій.

Що відомо про Експеримент?

Як зазначили у Мінфіні, він передбачає, що національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту самостійно проводять всі організаційні заходи щодо спортивних заходів, виходячи з необхідності покриття всіх ризиків власним коштом.

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Таким чином, федерації особисто несуть відповідальність за всі свої витрати й зобов’язання.

"У такій самостійності є певні переваги, оскільки це дає можливість федераціям миттєво реагувати на виникнення будь-яких фінансових ризиків, бути незалежними у прийнятті рішень і закривати проблемні питання, у т.ч. й покриття касових розривів, у найшвидший спосіб та найкоротший термін", – йдеться у повідомленні Мінфіну.

Експеримент проводиться з жовтня 2015 до 31 грудня 2020 року. 2019 року в межах Експерименту кошти у розмірі 200,7 мільйона гривень були виділені 6 федераціям (легка атлетика, регбі, стрибки у воду, баскетбол, хокей з шайбою, бокс).

Організаційно-фінансові питання решти видів спорту вирішують і забезпечують структурні підрозділи Міністерства культури, молоді та спорту України, що потребує більш тривалого часу та залучення більшої кількості управлінців і зусиль для врегулювання необхідних питань.

"Станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів для забезпечення підготовки українських спортсменів у спортивних заходах 2020 року", – підсумували у відомстві.