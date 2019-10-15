Усе можливо в цьому житті, – Коноплянка про перемогу України над Португалією

Збірна України з футболу 14 жовтня феєрично здолала Португалію і достроково вийшла на Євро-2020. Півзахисник Євген Коноплянка переконує, що наша команда перемогла завдяки єдності та сильному бажанню.

Коноплянка поділився враженнями від матчу проти Португалії та розкрив секрет успіху збірної України у флеш-інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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За його словами, Україна у матчі продемонструвала своє шалене бажання до перемоги, тому й змогла обіграти португальців.

Ви самі все бачили – усе можливо в цьому житті. Якщо є цілі, є бажання - все можливо. Наш секрет успіху - єдиний колектив. Ми як кулак, як одна сім'я,

– сказав півзахисник.

Коноплянка додав, що відчув легке хвилювання, "але не більше того", коли Тарас Степаненко отримав "червону" і наша збірна залишилась вдесятьох.

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Відповідаючи на питання про ймовірність перемоги України на Євро-2020, він зауважив, що не варто забігати наперед.

Давайте не будемо забігати наперед. Живемо сьогоднішнім днем. Переживемо ці емоції, радість, а тоді вже будемо думати про Євро,

– підсумував він.

Як Україна вийшла на Євро-2020? Збірна України вперше у своїй історії напряму вийшла на чемпіонат Європи. Україна виграла шість матчів у групі B й один зіграла внічию. В активі "синьо-жовтих" 19 очок, що дозволило команді виграти групу. Євро-2020 – стане третім поспіль для збірної України.