Усі найближчі матчі під егідою УЄФА розпочнуться з хвилини мовчання

Європейський футбольний союз (УЄФА) прийняв рішення розпочинати матчі під егідою організації з хвилини мовачання в пам'ять про померлого екс-президента організації Леннарта Юханссона.

В знак поваги до визнаного лідера, УЄФА оголосить хвилину мовчання на всіх матчах Ліги націй, Європейської кваліфікації та молодіжної першості Європи, які пройдуть на цьому тижні, інформує прес-служба союзу футбольних асоціацій Європи.

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Президент УЄФА Александер Чеферін висловив співчуття рідним Юханссона.

"УЄФА і європейський футбол глибоко засмучені смертю Леннарта Йоханссона. Я хотів би висловити свої щирі співчуття його родині та близьким, а також Шведській футбольній асоціації у зв'язку з тяжкою втратою. Леннарта завжди будуть пам'ятати як далекоглядного лідера і творця Ліги чемпіонів", – заявив Чеферін.

Нагадаємо, Юханссон був главою УЄФА з 1990-го по 2007 рік. Він помер у середу, 5 червня, у віці 89 років.

Збірна України свої матчі проведе на "Арені Львів". 7 червня українці зіграють проти Сербії, а 10-го – проти Люксембургу.

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