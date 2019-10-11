Усі суботні заїзди гран-прі Японії скасовано через тайфун Хагібіс

На гран-прі Японії скасовано всі суботні заходи через погодні умови. До міста Судзука, де пройде гонка, наближається тайфун Хагібіс.

У зв'язку з наближенням тайфуну в FIA прийняли рішення скасувати всі заходи гран-прі Японії, призначені на суботу, 12 жовтня. Траса буде повністю закрита для глядачів і преси.

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Це рішення означає, що у команд та пілотів буде всього два тренування, на яких вони будуть готуватися до кваліфікаційної сесії.

Таким чином, третя тренувальна сесія повністю скасована, а кваліфікація пройде вранці в неділю, о 04:00 за київським часом. Гонка, як і було заплановано, стартує о 08:10 за київським часом.

Це втретє переносять кваліфікацію на трасі "Судзука". У двох попередніх випадках кваліфікація в Японії була перенесена в неділю у 2004 і 2010 роках.