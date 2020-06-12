Усик – Чісора: з'явилось несподіване місце поєдинку
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій українця Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою може відбутись на території саду промоутерської компанії у Брентвуді в 25 кілометрах від Лондона. Бій за титул WBO відбудеться без глядачів.
Таку звістку повідомив промоутер у інтерв'ю IFL TV. Раніше він виключав можливість організації бою з Чісорою в саду свого маєтку, але тепер Хірн не виключив, що обставини змусять його піти на такий крок.
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Несподіване місце бою
Можливо, бій Усика і Чісори відбудеться у саду Matchroom Boxing. На цьому поєдинку можна заробити кілька мільйонів шляхом продажу квитків, але зараз ми не можемо розраховувати на ці гроші,
– заявив Хірн.
За словами промоутера, він не впевнений, що Чісора дебютує у змішаних єдиноборствах.
Раніше британський боксер Дерек Чісора заявив, що у нього є сумніви, що найближчим часом вдасться організувати поєдинок з українцем. Тому він не проти спробувати свої сили в ММА.
Додамо, що промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, заявив, що Усик і Чісора битимуться в кінці серпня. Щодо місця бою, то протистояння може пройти за межами Великобританії. Серед претендентів на бій – Саудівська Аравія.
Що відомо про бій Усик – Чісора
- Поєдинок боксерів мав відбутися 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Бій не скасували, але перенесли через пандемію COVID-19.
- Переможець бою Усик – Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.