Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій українця Олександра Усика з британцем Дереком Чісорою може відбутись на території саду промоутерської компанії у Брентвуді в 25 кілометрах від Лондона. Бій за титул WBO відбудеться без глядачів.

Таку звістку повідомив промоутер у інтерв'ю IFL TV. Раніше він виключав можливість організації бою з Чісорою в саду свого маєтку, але тепер Хірн не виключив, що обставини змусять його піти на такий крок.

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Несподіване місце бою

Можливо, бій Усика і Чісори відбудеться у саду Matchroom Boxing. На цьому поєдинку можна заробити кілька мільйонів шляхом продажу квитків, але зараз ми не можемо розраховувати на ці гроші,

– заявив Хірн.

За словами промоутера, він не впевнений, що Чісора дебютує у змішаних єдиноборствах.

Раніше британський боксер Дерек Чісора заявив, що у нього є сумніви, що найближчим часом вдасться організувати поєдинок з українцем. Тому він не проти спробувати свої сили в ММА.

Додамо, що промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, заявив, що Усик і Чісора битимуться в кінці серпня. Щодо місця бою, то протистояння може пройти за межами Великобританії. Серед претендентів на бій – Саудівська Аравія.

Що відомо про бій Усик – Чісора