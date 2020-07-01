Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує підкорювати нову вагову категорію. Усик вийшов на другу сходинку у рейтингу WBA в суперважкій вазі.

33-річний Олександр Усик піднявся у рейтингу WBA з третьої на другу сходинку. Про це інформує сайт WBA.

Читайте також: Поєдинку Усик – Джошуа бути: WBC сказала остаточне слово

Очолює рейтинг американець Тревор Браян, який також не знає гіркоти поразок. Володарем титулу є британець Ентоні Джошуа. Регулярний чемпіон – сирієць Мануель Чарр.

Рейтинг WBA

Ентоні Джошуа – суперчемпіон

Мануель Чарр – регулярний чемпіон

Тревор Браян Олександр Усик Луїс Ортіс Енді Руїс Адам Ковнацкі

Потенційно перебування на чолі рейтингу може зробити Усика обов'язковим претендентом на титул WBA, яким володіє Джошуа. Це право за собою залишає керівництво WBA.

Наразі Усик обов'язковий претендент на бій з Джошуа по лінії WBО.