Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів про непросту перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом у півфіналі World Boxing Super Series.

Усик розповів чому підійшов до півфіналу WBSS проти Брієдіса не в найкращому стані. Але також українець зазначив, що пізніше це зіграло йому на руку. Його слива цитує Klitschko-brothers.com.

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Підготовка до бою проти Брієдіса вийшла змазаною. Я пару раз хворів, були проблеми усередині табору. Це все накладалося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду у фіналі . Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, попри те, що пару разів табір зупинявся через мою хворобу, а ось тактика дуже кульгала.

"Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якщо б підняли руку Брієдісу, то, можливо, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то заявив: "Та ні, який Брієдіс?", – зазначив Усик.

Усик – Брієдіс: головне

Усик переміг латвійця рішенням суддів – 114:114, 115:113, 115:113. Поєдинок пройшов 27 січня 2018 року в Ризі. Український боксер вийшов у фінал World Boxing Super Series, де здолав представника Росії Мурата Гассієва.

До бою з Брієдісом був Марко Хук. З німцем українець розібрався впевнено, але зізнався, що хотів провести з ним в рингу більше часу – покарати за образи.