Усик прийняв виклик на бій, коронавірус в українського футболіста: новини спорту 11 травня

У понеділок, 11 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Усик прийняв виклик на бій від українського борця

Олександр Усик відповів українському борцю Богдану Грицаю, який викликав його на бій без правил. Усик погодився на бій з Грицаєм, але за правилами боксу.

До речі Моя країна – Україна, ви мене звідси не виженете: Усик відповів на критику за релігійний фільм

У своєму інстаграмі Усик опублікував відеозвернення, в якому відповів на критику після участі у російському фільмі про церкву.

Чому виник скандал довкола Усика

Усик і Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

Ще один український футболіст заразився COVID-19

У мінському "Динамо" український футболіст Євгеній Чаговець заразився COVID-19. Чаговець став другим українським футболістом після гравця "Минаю", який заразився коронавірусом.

Білоруські ЗМІ повідомляли, що у "Динамо" Мінськ у футболіста виявили коронавірус. Через це команда буцімто йде на двотижневий карантин.

Гендиректор клубу Ігор Шлойдо підтвердив інформацію про те, що в одного з гравців команди є підозри на коронавірус. Водночас він спростував, що тест показав позитивний результат.

"Донбас Арена" потрапила у топ-20 найкращих футбольних арен світу

Авторитетне іспанське видання Marca визначило найкращий футбольний стадіон у світі. Донецька "Донбас Арена" зайняла 18 місце з 9 200 голосами.

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Переможцем голосування став стадіон "Аль-Ахлі" в Каїрі, за який проголосували 124 тисячі осіб. На другому місці опинилася арена "Реала" С"антьяго Бернабеу" (54 тисячі голосів), на третьому – стадіон "Барселони" "Камп Ноу" (32 тисячі).

Новий формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/2020 може відбутися в одному місті у форматі міні-турніру. УЄФА розглядає можливості відновлення єврокубкових турнірів у серпні.

УЄФА вже обговорив можливість проведення останніх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи за схемою міні-турніру. Матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться у турецькому Стамбулі, де заплановано фінал, а поєдинки Ліги Європи – у польському Гданську.

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