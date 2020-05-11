Усик прийняв виклик на бій від українського борця

Олександр Усик відповів українському борцю Богдану Грицаю, який викликав його на бій без правил. Усик погодився на бій з Грицаєм, але за правилами боксу.

У своєму інстаграмі Усик опублікував відеозвернення, в якому відповів на критику після участі у російському фільмі про церкву.

До теми Не тобі вирішувати, чий Крим: український борець викликав Усика на бій – відео

Усик заявив, що останнім часом з'явилося багато охочих провести з ним бій.

"Всі ті, хто хочуть викликати мене на бій, а вас дуже велика кількість – я не можу всім відповідати і з усіма боксувати", – сказав боксер.

Але з'явився ще один хлопець, потрібно віддати належне. Він наважився і записав відео, респект. Тільки я не для цього дуже багато років вставав рано вранці, недоїдав, недопивав або зазнавав труднощів, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок. Якщо ви хочете себе проявити, якщо ви побачили в моїх роликах якийсь виклик – я, як джентльмен, який сповідує правила, – ласкаво прошу в ринг,

– заявив Усик.

Боксер заявив, щоб організувати бій потрібно домовитися.

"Бої без правил – це не моя стихія, хоча в ній теж можна спробувати, але я живу за правилами. І я не поділяю народ, зараз же йде поділ. Хтось буде вболівати за одного, хтось буде вболівати за іншого – і це йде поділ всередині. Мені без різниці, що відбувається за територією моєї країни. Мені важливо, що відбувається всередині", – сказав Усик.

Більше про це Показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч: борець пояснив, чому кинув виклик Усику

Усик додав, що охочому провести з ним бій потрібно пройти медогляд, щоб лікар дав дозвіл боксувати.

Друг мій, хоча ні, ти ніякої мені не друг. Звичайний громадянин. Хочеш бій – ти кинув мені виклик і кинув в мене рукавичку. Я вибираю зброю: ринг, бокс. Мені не потрібні бої без правил, я живу за правилами,

– резюмував Усик.

Чому виник скандал довкола Усика

Усик і Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.