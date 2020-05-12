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Усик проти Грицая: український канал готовий показати бій року

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Усик проти Грицая
Усик проти Грицая / xsport.ua

Українські спортсмени Олександр Усик і Богдан Грицай влаштували перепалку, внаслідок якої можуть з'ясувати стосунки в ринзі. Усик прийняв виклик від борця вільного стилю Грицая та пропонує Богдану зустрітися у ринзі.

Телеканал XSPORT висловив готовність транслювати поєдинок між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм.

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Сподіваюся, промоутери Усика і Грицая зможуть домовитися між собою і всі спірні питання спортсмени зможуть вирішити в рамках спортивного протистояння. В такому випадку, ми з радістю надамо всі наші платформи для того, щоб охопити максимальну кількість глядачів,
– заявив генеральний продюсер каналу Дмитро Лазуткін.

Чому спортсмени хочуть провести бій

9-го травня Богдан Грицай розкритикував Усика через політичні погляди боксера.

Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка в пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.

Олександр прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Вільна боротьба Олександр Усик Новини Спорту Спорт Бокс
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