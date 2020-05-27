24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Усик станцював під російський хіт і заспівав французькою: відео

- Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Usyk17

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик, який виступає у важкій вазі, порадував шанувальників новим відео.

У ньому Усик заспівав пісню французького виконавця Крістофа Має під назвою Il Est Où Le Bonheur, а також станцював під російський хіт "Під гіпнозом" у виконанні Artik & Asti. Відео було опубліковане на Youtube-каналі Usyk17.

Дивіться також Чісора заявив, за яких умов не буде битися з Усиком

Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Там співається про те, що ми шукаємо щастя ззовні, а щастя – воно поруч. Jзирніться по сторонах. Щастя – воно поряд з нами. Ваше здоров'я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі... Та просто недруги!

Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його в собі. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходите своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя,
– сказав Усик.

Що відомо про бій Усик – Чісора

  • Зустріч боксерів мала пройти 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19.
  • На цей момент точна дата бою невідома. Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії.
  • Бій може пройти в Саудівській Аравії. Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Бокс Олександр Усик Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
сьогодні , 15:18 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема
Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
сьогодні , 11:20 Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео
Юрій Семенюк
"Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
26 травня , 20:54 "Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
Юрій Семенюк