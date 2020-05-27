Усик станцював під російський хіт і заспівав французькою: відео
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик, який виступає у важкій вазі, порадував шанувальників новим відео.
У ньому Усик заспівав пісню французького виконавця Крістофа Має під назвою Il Est Où Le Bonheur, а також станцював під російський хіт "Під гіпнозом" у виконанні Artik & Asti. Відео було опубліковане на Youtube-каналі Usyk17.
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Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Там співається про те, що ми шукаємо щастя ззовні, а щастя – воно поруч. Jзирніться по сторонах. Щастя – воно поряд з нами. Ваше здоров'я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі... Та просто недруги!
Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його в собі. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходите своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя,
– сказав Усик.
Що відомо про бій Усик – Чісора
- Зустріч боксерів мала пройти 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19.
- На цей момент точна дата бою невідома. Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії.
- Бій може пройти в Саудівській Аравії. Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.